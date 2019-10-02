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الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ19 للانتفاضة الثانية.. مؤكدين على مواصلة الصمود ضد الاحتلال

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 524
الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ19 للانتفاضة الثانية.. مؤكدين على مواصلة الصمود ضد الاحتلال

أحيا الفلسطينيون يوم أمس الثلاثاء الذكرى الـ19 للانتفاضة الثانية، التي انطلقت عقب اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني الأسبق ""أرييل شارون" المسجد الأقصى في الـ28 من سبتمبر عام 2000.

يأتي ذلك بالتزامن مع تزايد التآمر على القضية الفلسطينية لتصفيتها ضمن مؤامرة "صفقة القرن" الأميركية بتواطؤ مع أمراء الخليج، الذين هرولوا  للتطبيع مع كيان الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أشار "واصل أبو يوسف" اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، إلى أن هبة القدس والأقصى مثلت منعطفاً جديداً في تاريخ مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الذي حاول طمس الهوية الوطنية الفلسطينية فكان رد الجماهير بهذه الانتفاضة العارمة التي ستبقى مشتعلة حتى الخلاص من الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية.

فيما  أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها على أن الذكرى الـ19 لانتفاضة الأقصى تحل في وقت يتصاعد فيه عدوان الاحتلال على القدس المحتلة واقتحاماته للأقصى بدعم من الإدارة الأميركية التي تؤكد كل يوم انحيازها الأعمى للاحتلال وحرب الاستيطان والتهويد الشاملة التي يشنها.

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