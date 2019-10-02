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فلسطينيون يستولون على معدات لجيش الاحتلال قرب حدود قطاع غزة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 768
فلسطينيون يستولون على معدات لجيش الاحتلال قرب حدود قطاع غزة

تمكن فلسطينيون من الاستيلاء على معدات لجيش الاحتلال، بعد أن تسللوا صباح اليوم الأربعاء، عبر الحدود الشرقية لمحافظة خانيونس في قطاع غزة.  

وحسب مصادر فلسطينية، فإن عددا من الفلسطينيين اجتازوا السياج الفاصل إلى الشرق من قرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة وسيطروا على معدات لجيش الاحتلال وانسحبوا قبل وصول التعزيزات الصهيونية.

وفي وقت لاحق أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز في المنطقة التي غادر منها الشبان.

وفتحت زوارق الاحتلال النار على مراكب الصيادين ببحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

 

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