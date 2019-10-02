حملة لمواجهة إجراءات "فيسبوك" ضد المحتوى الفلسطيني

أطلق نشطاء فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الأربعاء 3 سبتمبر ، حملة إلكترونية لمواجهة الإجراءات "المتحيزة" للاحتلال الصهيونيي، التي نفذتها إدارة شركة "فيسبوك" مؤخرا.

وأطلقت الحملة هشتاغ #FBblockspalestine الساعة الثامنة مساء الأربعاء، وغرد عليه النشطاء، لتعريف الجمهور بمدى التهديد الذي تشكله إجراءات "فيسبوك"، وتعبيرا عن رفض هذه الخطوات.



ورأى البيان أن "سياسة فيسبوك تتماهى مع السياسيات الإسرائيلية، بل وتتبنى رواية الاحتلال بشكل كامل، من خلال إتاحة المجال لها ببث ما تشاء"، مشيرا إلى أن "الموقع يحارب كل من ينشر الرواية الفلسطينية بإغلاق صفحته أو حظر منشوراته أو حرمانه من بعض المميزات المتاحة للمستخدمين".



وأكد البيان أن "الرواية الفلسطينية على موقع فيسبوك، في خطر حقيقي، يهدد وجودها، خاصة بعد تطوير الموقع خوارزمية تمكنها من حذف منشورات المستخدمين إن اشتملت على أسماء الأحزاب الفلسطينية".