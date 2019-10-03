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شباب يحرقون كاميرات تجسس صهيونية بمقبرة بلدة كوبر

منذ 23 ساعة
عدد القراءات: 620
شباب يحرقون كاميرات تجسس صهيونية بمقبرة بلدة كوبر

أحرق شباب فلسطينيون، ظهر يوم الخميس 3 سبتمبر ، كاميرات تجسس إسرائيلية زرعت في مقبرة قرية كوبر شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن الكاميرات التي كانت موصولة بجهاز إرسال داخل كتلة خرسانية أخفيت وموهت بشكل جيد، مشيرةً الى أن الكاميرات كانت مزروعة في مقبرة قرية كوبر وذلك قرب الدوار الرئيسي.

وذكرت المصادر أن الشباب عثروا عليها وقاموا بتحطيم الكتلة الخرسانية ومن ثم حرق الكاميرات والأجهزة المتصلة بها.

وفي السياق، اختطفت قوة اسرائيلية خاصة ثلاثة مواطنين من بلدة كوبر، شمال مدينة رام الله، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقالت مصادر محلية، إن قوة اسرائيلية خاصة اقتحمت البلدة واختطفت الأشقاء الثلاثة قسم ونسيم وأصيل البرغوثي، بعد مداهمة منزلهم والعبث بمحتوياته.

 

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