مرة يدعو إلى حملة للدفاع عن المسجد الأقصى بكل الوسائل

دعا رئيس الدائرة الإعلامية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، في الخارج رأفت مرة إلى حملة للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك ضد ممارسات الاحتلال واعتداءاته

بكل الوسائل، والتصدي للاحتلال ولجماعات وعصابات المستوطنين الإرهابية

ونوه بوجود مؤشرات ميدانية على قيام الاحتلال الإسرائيلي بالتخطيط لتنفيذ اقتحامات واعتداءات جديدة في الأيام والأسابيع القادمة تستهدف هوية المسجد الأقصى المبارك وطابعه الديني والحضاري.

وبيّن مرة أن الاحتلال يستغل الأحداث والتطورات لرفع مستوى التهديد والاعتداء، خاصة مع اتساع الخلافات الداخلية بعد الانتخابات الإسرائيلية العامة، وازدياد الحاجة لأصوات ودعم جماعات المستوطنين لأي تشكيل حكومي، واتساع نفوذ عصابات الاستيطان.

ولفت إلى أن ذلك يأتي مع دعم سياسي صهيوني ومشاركة تنفيذية من جانب الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الاحتلال العسكرية والأمنية والبلدية التي تمارس الإرهاب والاعتداء المنظم على المسجد الأقصى وتنكل بالمصلين، وتعتقل كل من يدافع عن المسجد الأقصى.

وأكد مرة على أهمية المسجد الأقصى المبارك الدينية والحضارية ورمزيته وهويته ومكانته لدى شعبنا الفلسطيني والأمة.