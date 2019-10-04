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"المصالحة خيار شعبنا".. جمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة

منذ 3 ساعة
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"المصالحة خيار شعبنا".. جمعة جديدة من مسيرات العودة في غزة

يستعد آلاف المتظاهرين في قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ77 من فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، على الحدود الشرقية للقطاع.، والتي ستحمل عنوان "المصالحة خيار شعبنا".

وقالت الهيئة في البيان الختامي للجمعة الـ76 من مسيرات العودة، إن جمعة "المصالحة خيار شعبنا" تأتي تأكيدًا على استعادة الوحدة وإحباط مشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وشددت الهيئة أنه لم يعد مقبولا أن يتهرب أحد من استحقاقات الوحدة الوطنية، مضيفة أنه آن الاوان للرحيل من مربع الانقسام النكد إلى رحاب الوحدة.

وأكدت الهيئة:" لا هدف من أهدافنا يسمح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من الدول العربية الشقيقة، وتحرير فلسطين هو شغلنا الشاغل والوحيد".

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