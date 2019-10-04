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حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 251
حماس تدين محاولة اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني

أدانت حركة "حماس"، الجمعة 4 سبتمبر ، محاولة اغتيال قائد "فيلق القدس" الإيراني، قاسم سليماني.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان "إن محاولات اغتيال سليماني، لا تخدم إلا المشروع الصهيوني".

وأضاف إنها تهدف إلى "إثارة الخلافات والقلاقل التي تضعف قدرة الأمة على مواجهة التحديات التي تمر بها، نتيجة التغول الصهيوني عليها بغطاء أمريكي فج".

وأوضح أن "الاستهداف الصهيوني لكل مكونات الأمة يتطلب توحيد الجهود على امتداد جبهات المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني باعتباره العدو المركزي، وضرورة نبذ كل الخلافات الطارئة على الأمة".

والخميس، كشف رئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب عن ما قال إنه "مخطط إقليمي لاغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني".

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