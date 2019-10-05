زوارق الاحتلال تفتح النار على مراكب الصيادين بـ"بحر غزة"

فتحت زوارق الاحتلال صباح اليوم السبت، النار صوب مراكب الصيادين ببحر شمال قطاع غزة واعتقلت شابين من القدس.

وحسب لجان الصيادين، إن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين في منطقة السودانية شمال غرب بيت لاهيا في حدود ثلاثة أميال بحرية، دون وقوع إصابات او أضرار.

وتنفذ زوارق الاحتلال اعتداءات متواصلة في البحر تشمل إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المراكب.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، شابين بالقرب من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين: يوسف فريد عبيد، ونديم حربي عبيد، وهما في العشرينات من العمر، أثناء مرورهما بجانب نقطة التفتيش المقامة على مدخل العيسوية الجنوبي، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق والتوقيف في المنطقة.

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