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بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيًا جراء مواجهات مع قوات الاحتلال

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 182
بينهم أطفال ونساء.. إصابة 20 فلسطينيًا جراء مواجهات مع قوات الاحتلال

هاجمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس السبت، بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أسفرت عن وقوع إصابات في صفوفهم وحريق في أحد المنازل.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن نحو 20 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء، أصيبوا بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط بلدة عزون.

كما تعرض منزلا مملوكا للمواطن محمد مطر 50 عاما لحريق، جراء نتيجة إلقاء جنود الاحتلال قنابل الغاز مباشرة بداخله.

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