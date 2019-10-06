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حماس في ذكرى حرب أكتوبر: أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 686
حماس في ذكرى حرب أكتوبر: أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد

     
قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بمناسبة الذكرى 46، لحرب "أكتوبر" ، إن الجندي العربي المقاوم أثبت قدرته على تخطي الصعاب، والعبور إلى النصر على الأعداء.


وشدّد على أن "أمتنا ستكون على موعد مع نصر جديد على (الكيان الصهيوني) الغاصب، فالمقاومة مستمرة، وخلفها جماهير على امتداد الأمة تؤمن بها وتسندها".

وأكد أن "الكيان الصهيوني"، كان وما يزال هو العدو المركزي للأمة، ويشكل الخطر المباشر ضد استقلالها ونهوضها، وأن العلاقة معه هي الصراع والتدافع، ولا يمكن أن تكون علاقة طبيعية.

وأضاف "أكدت هذه الحرب أن تكامل الجهود العربية، وتوحد الجبهات في مواجهة عدوان "المشروع الصهيوني"، وإسناد كل مكونات الأمة، هي وصفة للنصر الأكيد.

وتابع حازم قاسم : الرحمة لأرواح شهداء هذه الحرب، ولشهداء شعبنا وأمتنا على امتداد صراعها مع الاحتلال، دماء هؤلاء الشهداء هي التي تنبت النصر والكرامة والعزة القومية.

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