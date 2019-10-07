Responsive image

16º

10
أكتوبر

الخميس

26º

10
أكتوبر

الخميس

 خبر عاجل
  • مسؤولون أتراك: التوغل في سورية لم يبدأ بعد وجنود أتراك أزالوا جزءا من جدار حدودي بمعدات ثقيلة
     منذ يوم
  • ظريف: الحظر الأميركي يوفر الظروف القانونية والاقتصادية الكلاسيكية للإرهاب الاقتصادي ويعد جرائم حرب
     منذ يوم
  • عاجل | الرئيس الإيراني: على القوات الأمريكية أن تغادر المنطقة وعلى القوات الكردية أن تكون إلى جانب الجيش السوري
     منذ يوم
  • أفغانستان: الأمم المتحدة: 30 مدنياً أفغانياً على الأقل قتلوا في هجوم أميركي في أفغانستان في مايو الماضي
     منذ يوم
  • عاجل| الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية : الهجمات التي استهدفت منشآت أرامكو الشهر الماضي قد تتكرر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي
     منذ يوم
  • نيوزويك: المصدر المطلع وصف موقف ترمب خلال الاتصال مع أردوغان بالضعيف
     منذ 2 يوم
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:26 صباحاً


الشروق

5:48 صباحاً


الظهر

11:42 صباحاً


العصر

3:01 مساءاً


المغرب

5:35 مساءاً


العشاء

7:05 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتقالات بالضفة المحتلة ومئات المستوطنين يقتحمون قبر "يوسف" بنابلس

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 1158
اعتقالات بالضفة المحتلة ومئات المستوطنين يقتحمون قبر "يوسف" بنابلس

شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ونتج عن الاقتحامات عشرات الإصابات بمواجهات أعقبت اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف (ع) في نابلس.

كما وفرت قوات الاحتلال الحماية لعشرات الحافلات التي أقلت 1000 مستوطن اقتحموا قبر يوسف في نابلس، فيما سجلت إصابات بمواجهات بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان الذين رشقوا الحافلات بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال، كما زعم المتحدث العسكري العثور على 4 عبوات محلية الصنع والتي تم تفجيرها وإبطال مفعول.

 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers