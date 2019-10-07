اعتقالات بالضفة المحتلة ومئات المستوطنين يقتحمون قبر "يوسف" بنابلس

منذ 3 يوم

شن جيش الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الاثنين، حملة دهم واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من الفلسطينيين.

وحسب مصادر فلسطينية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين من مناطق مختلفة بالضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

ونتج عن الاقتحامات عشرات الإصابات بمواجهات أعقبت اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف (ع) في نابلس.

كما وفرت قوات الاحتلال الحماية لعشرات الحافلات التي أقلت 1000 مستوطن اقتحموا قبر يوسف في نابلس، فيما سجلت إصابات بمواجهات بين جنود الاحتلال وعشرات الشبان الذين رشقوا الحافلات بالحجارة وألقوا زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال، كما زعم المتحدث العسكري العثور على 4 عبوات محلية الصنع والتي تم تفجيرها وإبطال مفعول.