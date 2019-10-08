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صحيفة.. الأجهزة الأمنية بغزة تُحبط أكبر عملية اختراق للمقاومة

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 657
صحيفة.. الأجهزة الأمنية بغزة تُحبط أكبر عملية اختراق للمقاومة

تمكنت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، من إحباط أكبر عملية اختراق للمقاومة، حيث اعتقلت مؤخراً عدد من الخلايا التي كانت تحضر لهجمات انتحارية.

وحسب صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن هناك حرباً خفيّة تخوضها الأجهزة الأمنية مع مجموعات تضمّ شباناً كانوا في فصائل المقاومة وجنّدتهم جهات خارجية باسم تنظيمات سلفية وأخرى تابعة لتنظيم داعش.

 وأكدت الصحيفة على أن الأمن اعتقل أربع مجموعات خططت لهجمات ضدّ قادة المقاومة والأجهزة الأمنية وشخصيات ترتبط بمحور المقاومة، مُشيرة إلى أن التحقيقات التي تلت الحملة الأخيرة، كشفت عن مخططات لتنفيذ عمليات انتحارية بالتزامن مع تفجير الأوضاع مع الاحتلال عبر إطلاق صواريخ بعيدة المدى على تل أبيب.

وكشف التقرير عن أن تلك المجموعات اعترفت بإطلاق صواريخ على الاحتلال أثناء المباحثات التي كانت تجريها الوفود العربية والأوروبية للتهدئة خلال العامين الماضيين، بهدف إعطاء الصهاينة مبررات لاستهداف المقاومة.

كما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط صواريخ ثقيلة وجّهتها إحدى المجموعات نحو مدن كبيرة في فلسطين المحتلة قبل تفعيلها بوقت قصير، بعدما كان مقرراً إطلاقها من دون وضع صواعق التفجير، ما يؤدي إلى أقلّ الأضرار الممكنة لدى الاحتلال، ليستغلّ الأخير الموقف من أجل استهداف مواقع المقاومة ومقدّراتها، علماً بأن تلك الصواريخ سُرقت من أحد المرابض التابعة لفصائل المقاومة.

يُجدر الإشارة إلى أن التحقيقات كشفت رغبة بعض المجموعات استهداف شخصيات يمكن أن يؤدي اغتيالها إلى زعزعة العلاقة بين المقاومة في غزة ومحور المقاومة، موضحاً أن المشغلين برّروا استهداف هؤلاء بأنهم يعملون على نشر التشيّع، وأن دماء كلّ من له علاقة بإيران ومحور المقاومة مستباحة.

 

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