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حملة “فيسبوك يحظر فلسطين” تدعو لوقف تمويل المنشورات

منذ يوم
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حملة “فيسبوك يحظر فلسطين” تدعو لوقف تمويل المنشورات

   أعلنت حملة “فيسبوك يحظر فلسطين”، عن خطوة تفاعلية جديدة من أجل مواصلة الحملة الهادفة للتأثير على إدارة موقع فيسبوك ودفعه للعدول عن سياسته باستهداف المحتوى الفلسطيني وذلك بمطالبة الشركات وأصحاب الأعمال وكل من يقوم بعملية تمويل ترويجي عبر فيسبوك، بوقف الإعلانات الممولة لمدة يومين (الأربعاء والخميس)، في خطوة من سلسلة خطوات أكدت الحملة على مضيها بها حتى وقف إدارة الموقع لإجراءاتها التي تنتهك حق الفلسطينيين بالنشر والتعبير عن الرأي.

وقالت الحملة “انتصارًا لحقوقنا الرقمية ندعو جميع الصفحات الفلسطينية لوقف التمويل عبر فيسبوك”، وأكدت على أنّ الرأسمال الوطني يجب أن يكون جزءًا من معركة النضال الرقمي.

وكانت الحملة قد أطلقت فعالية للتغريد #FBblocksPalestine,على منصات مواقع التواصل المختلفة بوقت متزامن مساء الأربعاء الماضي، وقد حققت الفعالية نتائج مميزة وشهدت تفاعل واسع جدًا محليًا وعربيًا ودوليًا.

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