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ضابط صهيوني: الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية

منذ يوم
عدد القراءات: 380
ضابط صهيوني: الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية

أشار  "العميد اليعازر توليدانو"، إلى أن قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال إلى إن الحوامات تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة للجيش الإسرائيلي..
وخلال لقاءه مع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: قال نحن نعترف بأن الحوامات ليست لعبة، إنها تهديد خطير للغاية، ولديها القدرة على التحليق وحمل المتفجرات وإلقائها.

وأضاف: قضية إطلاق الصواريخ والقذائف برمتها تشكل تهديداً خطيراً ويتزايد، موضحاً: أن الجيش الإسرائيلي يركز على مكافحته بكل الطرق.

وخلال لقاءه مع الصحيفة الصهيوني  إلى أن رئيس الأركان الاحتلال  كان يضغط بقوة لمحاربة الحوامات وعلى جميع المستويات؛ إنه سلاح قاسي للغاية، مُشيرًا لإلى أن الصواريخ تطلق بالفعل، إنها تضر بالأمن وبالشعور بالأمان، وهذا يؤخذ في الاعتبار.

يأتي ذلك عقب تمكن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة من الحصول على تقنية تصنيع الطائرات المسيرة، حيث كشفت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن طائرة أبابيل المسيرة خلال عدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

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