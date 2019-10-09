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بحماية قوات الاحتلال.. اقتحام 300 مستوطن باحات الأقصى

منذ يوم
عدد القراءات: 363
بحماية قوات الاحتلال.. اقتحام 300 مستوطن باحات الأقصى

كشف موقع "حدشوت هار هباي" العبري اليوم الأربعاء، عن اقتحام أكثر من 300 مستوطن صهيوني باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال.

ويستقبل اليهود في إسرائيل والعالم عيد الغفران أو "يوم كيبور"، وهو أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية، حيث يستمر الصيام فيه حوالي ست وعشرين ساعة ووفقًا لشعائرهم الدينية، في هذا اليوم تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة في أنحاء البلاد كافة وتُعطل جميع الدوائر والمؤسسات والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن.

كما تعطل كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، من بعد ظهر اليوم وحتى الثامنة والنصف من مساء غد بعد انتهاء شعائر صوم يوم الغفران.

وقد شارك عشرات آلاف الأشخاص طوال ساعات الليل الفائت في الصلوات التقليدية التي تتم تأديتها في باحة حائط المبكى كل عام بمناسبة حلول يوم الغفران.

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