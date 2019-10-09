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فصائل ونشطاء فلسطينيون يرفضون زيارة المنتخب السعودي

منذ 17 ساعة
عدد القراءات: 327
فصائل ونشطاء فلسطينيون يرفضون زيارة المنتخب السعودي

نددت حركات وفصائل فلسطينية ونشطاء، بزيارة المنتخب السعودي لمدينة القدس المحتلة ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 ، و دشن نشطاء  وسم #التطبيع الرياضي للتنديد بالزيارة، وحملة "فلسطين ليست ملعبًا للتطبيع".


وطالبت حركة حماس بوقف أشكال التطبيع وإقامة العلاقات مع الإحتلال ، مضيفه وندعو الأشقاء العرب لعدم القيام بمثل هذه الزيارات التي من شأنها أن تكسب الاحتلال الإسرائيلي الشرعية".

 

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجماهير الفلسطينية والعربية للتعبير عن رفضها لمحاولات "إدخال التطبيع مع الاحتلال عبر بوابة تنظيم لقاء يجمع بين المنتخب السعودي والفلسطيني بالضفة المحتلة".


 كما شددت حركة الجهاد الإسلامي: "علب رفضها زيارة المنتخب السعودي للضفة المحتلة من أجل لعب مباراة مع منتخب فلسطين، كونه سيمر بالحواجز الواقعة تحت الإحتلال وسيساهم في التطبيع مع الإحتلال الصهيوني".


وقالت الحملة الشعبية الفلسطينية ضد التطبيع: "نرفض أي شكل من أشكال التطبيع الرياضي بين الرياضيين العرب والكيان الصهيوني، ومطالبة الاتحاد السعودي لكرة القدم، والرياضيين السعوديين، بمن فيهم لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، بضرورة مقاطعة هذه المباراة ورفض أن يكون دخولهم لفلسطين مرتبطاً بموافقة سلطات الاحتلال".

ودعا مدشنو الحملة، النشطاء إلى التغريد والمشاركة في الحملة الإلكترونية تهت وسم #التطبيع_الرياضي، مساء اليوم تمام الساعة الثامنة.

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