الاحتلال يمنع حراس الأقصى من توثيق اقتحامات المستوطنين

قالت مصادر مقدسية، إن قوات الاحتلال الصهيوني منعت الأربعاء 9 أكتوبر ، حراس المسجد الأقصى المبارك التابعين للأوقاف الأردنية من التواجد قرب المناطق والأروقة التي يقتحمها المستوطنون ، للاحتفال بما يسمى "يوم الغفران".



وأفادت المصادر إلى أن الحراس لم يتمكنوا الأربعاء من رصد أو توثيق اقتحام مجموعتان من 70 متطرفاً اقتحموا الأقصى تحت حماية الشرطة، "ما يسمح لهم بأداء الصلوات والطقوس الجماعية، ويتيح لهم الفرصة للتآمر والتخريب بعيداً عن أعين الحراس الذين يتولون حماية المسجد، والذين سبق لهم أن كشفوا عدة مؤامرات تفجير وحرق وتخريب تجاه الأقصى على مدى العقود الماضية".



ومارست قوات الاحتلال خلال السنوات الماضية عمليات تضييق وملاحقة لحراس الأقصى، وفرضت تراجعا متلاحقا في دورهم، وصولا لمحاولات إلغاء قدرتهم على التدخل وتوثيق الاقتحامات ونقل صورتها بشكلٍ كامل.