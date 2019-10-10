حماس تؤكد.. اقتحامات الأقصى خطة ممنهجة لتهويد الأقصى

أشار عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس "ماهر عبيد"، إلى أن الصهاينة يتخذون الأعياد اليهودية ذريعة لاقتحام المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة كما يحدث منذ يومين..

وأضاف عبيد: في ظل الدعوات التي أطلقتها حركات صهيونية عديدة تضم غلاة المستوطنين إلى اقتحامات متتالية على مدار يوم الخميس 10/10/2019 وهو اليوم الثالث لما يسمونه يوم "الغفران"، نعد أن ذلك يندرج في إطار خطة ممنهجة لتهويد المسجد الأقصى.

وأكد عضو حماس على أن ذلك يرمي لخلق واقع جديد يقوم على فرض التقسيم الزماني والمكاني، وهو أمر يرفضه شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بشدة، داعيًا أبناء فلسطين إلى الرباط في المسجد الأقصى، والدفاع عن المقدسات بكل قوة.

واختتم تصريحاته مُطالبًا المجتمع الدولي ومنظماته المتخصصة بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة.

يُجدر الإشارة إلى أن مئات المستوطنين، كانوا قد شاركوا في اقتحام المسجد الأقصى اليومين الماضيين، وسط دعوات من الجماعات اليهودية المتطرفة لاقتحام واسع اليوم الخميس.