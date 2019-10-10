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الفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عارمة لأجل القدس

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 232
الفصائل الفلسطينية تدعو لانتفاضة عارمة لأجل القدس

   نظمت دائرة القدس في حركة حماس أمام مكتب الأمم المتحدة، رفضا لاقتحامات الصهاينة للمسجد الأقصى المبارك، وزيادة الاعتداءات الصهيونية على المدينة المقدسة والمقدسيين والمرابطين.

ودعا مشير المصري عضو دائرة القدس في الحركة، الى وقفة وطنية وموقف شعبي عارم للدفاع عن المسجد الأقصى، مطالبا أهل مدينة القدس بالثورة والانتفاض أمام تحدي تدنيس الأقصى من قطعان المستوطنين.

وقال المصري متحدثا باسم الدائرة: "آن الأوان لرفع اليد الثقيلة عن المقاومة وعن شعبنا في الضفة المحتلة ليقولوا كلمتهم بعمليات السكاكين والرصاص والدهس، وليدرك العدو أنه طالما أن الأقصى لم يعش في أمان في حوزة المسلمين فإن الصهاينة لن يعيشوا في أمان بأرض فلسطين".

وأضاف: "آن الأوان لكل الفصائل والقوى الفلسطينية في كل مكان أن تقوم وتنهض، وأن تلتقي على كلمة سواء ولتتوحد من أجل المسجد الأقصى، كما تلتقي كلمة المقاومة على سواء في دفاعها عن إسلامية المسجد الأقصى في قطاع غزة".

وأوضح المصري أن المتابع والمراقب للمحطات التاريخية التي مرت بها مدينة القدس والمسجد الأقصى يدرك اليوم وجود شهية مفتوحة على مصراعيها من قبل الصهاينة وقادتهم ومتطرفيهم.

وذكر "أن هذه الشهية المفتوحة تظهر من خلال حسم قضية القدس في إدارة الصراع ومحاولة الفرض النهائي للتقسيم الزماني والمكاني في الأقصى، وحالة التفريغ الممنهجة للمقدسيين من حول الأقصى ومدينة القدس، وحسم قضية الخلاف على مدينة القدس واعتبار القدس بشرقيها وغربيها عاصمة للاحتلال من خلال "وعد ترمب المشؤوم"، وما يتبجح به نتنياهو من خلال اخراج قضية القدس من الصراع".

من جهتها، دعت القوى الوطنية والإسلامية، الى وضع استراتيجية وطنية ترتقي الى مستوى مجابهة المخاطر في ظل محاولات الكيان الصهيوني خلق وقائع على الأرض في المدينة المقدسة تحت غطاء ما يسمى "صفقة القرن" عبر الإدارة الامريكية.

وقال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، متحدثا باسم القوى، إن أولى عناصر الاستراتيجية الوطنية، ترتكز على توحيد المرجعيات السياسية في القدس ووقف الصراع اللامبدئي بين هذه المكونات بما يُمكّن من توحيد الطاقات في مواجهة الخطوات التي تتخذها حكومة الاحتلال بخطى متسارعة على الأرض".

وطالب أبو ظريفة، بإطلاق يد جماهير الشعب الفلسطيني في انتفاضة عارمة قادرة على أن تخل بميزان القوى على الأرض لتجابه الإجراءات الإسرائيلية، داعيا الى تحويل الاشتباك اللفظي مع الاحتلال الى اشتباك ميداني من خلال وضع كل قرارات الإجماع الوطني موضع تطبيق، خصوصا تلك المقرة من المجلس الوطني والمركزي فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال ووقف التنسيق الأمني واتفاق باريس.

المصدر: الشهاب

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