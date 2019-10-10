المؤتمر العام لـ"الكنائس الميتودية الأفريقية" ينضم لـ"مقاطعة إسرائيل"

أكد الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، في تصريح اليوم الخميس 10 اكتوبر ، إنّ "المؤتمر العام للكنائس الميتودية في جنوب القارة الأفريقية،ي_ التي كان الزعيم نيلسون مانديلا ينتمي إليها_ قرر الانضمام لحركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها بسبب سوء معاملتها للفلسطينيين".

وقال أنّ "هذا القرار يمثل ضربة موجعة للاحتلال ونظام الأبرتهايد الإسرائيلي، خاصة أنه يأتي بعد قرار الكنائس الإنجيلية في جنوب أفريقيا الانضمام لحركة المقاطعة".

وأكد أنّ القرار دعا إلى مقاطعة كل الشركات الإسرائيلية، وطالب الحجاج المسيحيين للأراضي المقدسة بمقاطعة شركات السياحة الإسرائيلية والتعامل مع شركات السياحة البديلة الفلسطينية.