الاحتلال يقتحم مؤسسة صحية في رام الله



اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة 11 سبتمبر ، مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي، في منطقة سطح مرحبا بمدينة البيرة، وذلك بعد تحطيم أبوابها الخارجية.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال حطموا الأبواب والأقفال بالمطارق الثقيلة قبل الدخول للمكاتب داخل المبنى، ويحطموا مكاتب داخلية بالمؤسسة ويلقوا بملفات على الأرض.

واستنكرت مؤسسة لجان العمل الصحي في بيان صحفي، اقتحام مقرها الرئيس والعبث بمحتوياته وتعريض حياة سكان المبنى الذي يقع المقر فيه للخطر ، ودعت العمل الصحي المؤسسات الحقوقية والصحية والإعلامية المحلية والدولية لفضح ممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومؤسساته المختلفة.

وقالت لجان العمل الصحي: إن تخريب واقتحام مقرها مخالفة واضحة وصريحة لنصوص القانون الدولي، والاتفاقات الدولية التي تكفل حماية المؤسسات الصحية تحت الاحتلال.