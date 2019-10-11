مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

سرق مستوطنون اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين