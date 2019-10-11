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مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 217
مستوطنون يسرقون ثمار زيتون من بورين

سرق مستوطنون اليوم الخميس، ثمار الزيتون من أراضي المواطنين في قرية بورين جنوب محافظة نابلس.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين سرقوا ثمار الزيتون في منطقة "خلة قطة" من أراض تعود للمواطن إبراهيم علي عيد من قرية بورين

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