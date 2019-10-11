اصابة عشرات الفلسطينيين عقب اعتداء الاحتلال على فعاليات جمعة "أطفالنا الشهداء"

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة 11 اكتوبر ، بنيران قوات الاحتلال الصهيوني ، التي اعتدت على المشاركين في الجمعة الـ 78 من مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية الأسبوعية.

وأفادت مصادر طبية أن اكثر من 41 متظاهرا اصيبوا من بينهم 21 بالرصاص الحي، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين في المسيرات الأسبوعية السلمية، شرق قطاع غزة.

وأشارت المصادر المحلية إلى أن قوات الاحتلال المتمركزة في الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرق القطاع، أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من الفتية والشباب.

وذكرت مصادر محلية وشهود عيان، أن المواطنين توجهوا بعد ظهر اليوم، للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 78 ضمن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار شرق القطاع، تحت شعار "جمعة أطفالنا الشهداء".

وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، في بيان صحفي لها صباح اليوم، الجماهير الفلسطينية للمشاركة الواسعة والحاشدة في فعاليات "جمعة أطفالنا الشهداء"، وفاءً لأطفال فلسطين ضحايا الاحتلال والصمت الدولي.