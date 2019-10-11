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الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 188
الحية: آن الأوان لجر قادة الاحتلال لمحاكم جرائم الحرب الدولية

دعا الدكتور خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، في تصريحات بمخيم العودة (ملكة) شرق غزة،  إلى جر قادة الاحتلال الصهيوني لمحاكم جرائم الحرب الدولية.

وقال الحية، أن جمعة "أطفالنا الشهداء" تحمل العديد من الدلالات أولها أن المسيرات مستمرة حتى تحقق أهدافها، رغم ما يقدمه أبناء شعبنا من أطفال ونساء وممرضين وإعلاميين وتضحيات في وجه هذا الاحتلال".
وشدد الحية: علي "آن الأوان أن يعرف العالم حقيقة هذا الاحتلال الذي دلّس وزّيف للعالم حقيقته القاتلة الإرهابية منذ أكثر من 70 عاماً وهو يقتل المباني والمنشآت والمقدسات ويقتل الإنسان بدم بارد من رجال ونساء وأطفال وممرضين وإعلاميين".
وأضاف "إن استمرار مسيرات العودة يؤكد شعبيتها وسلميتها، وتترسخ كل يوم على أنها فعل مقاوم له أشكال متعددة يحمل قضايا وهموم الشعب الفلسطيني، وهذه الجمعة لمحاكمة الاحتلال في أحد بنود جرائمه وهو قتل الأطفال اليوم".

وأشار الحية، إلى أن الاحتلال قتل من أطفال شعبنا الفلسطيني في غضون عام ونصف أكثر من 40 طفلا وجرح أكثر من 250 اخرين بالرصاص الحي رغم عدم تشكيلهم خطرا على الجنود المدججين بالسلاح.

وأوضح أن "هذا يؤكد انعدام الأخلاق والقيم الإنسانية لدى الاحتلال وقواته القاتله التي تدوس كل الأعراف والقوانين الدولية تحت ضربات سلاحهم".

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