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قاسم: خروج الجماهير بمسيرة العودة يؤكد تجذرها كفعل نضالي

منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 89
قاسم: خروج الجماهير بمسيرة العودة يؤكد تجذرها كفعل نضالي

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم الجمعة 11 اكتوبر ، إن خروج الجماهير الفلسطينية في الجمعة ٧٨ لمسيرات العودة وكسر الحصار، يؤكد تجذر هذه المسيرات كفعل نضالي تعلن فيها الجماهير تمسكها بالثوابت الوطنية وحقها بالعيش بحرية وكرامة.

وأكد قاسم في بيان أن استمرار مشاركة الجماهير هو فشل لمحاولات الاحتلال كسر هذه المسيرات، وأن جرائمه التي واجه بها هذه المسيرات تزيدنا تمسكًا بتحقيق أهدافها، ومنها كسر الحصار عن قطاع غزة.

وشدد على أن مواصلة المسيرات بهذا الإجماع الوطني حولها، يدلل على أن ساحات النضال هي التي يمكن أن تجمع شعبنا في سعيه لتحقيق أهداف بالحرية والعودة.

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