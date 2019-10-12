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اشتية: مؤتمر المنامة مشهد من الكذب ومخرجاته صفر "فيديو"

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 178
اشتية: مؤتمر المنامة مشهد من الكذب ومخرجاته صفر "فيديو"


أشار رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتية"، إلى أن الفلسطيني يقاتل منذ 100 عام من أجل حقه في تحقيق مصيره وإنهاء الاحتلال، مؤكدً على أن صفقة القرن بدأت في مشهد اقتصادي ظهر في فسحة فنجان القهوة في المنامة وكان مشهد من الكذب ومخرجاته صفر.

وأضاف اشتية في حواره برنامج على قناة مصرية قائلا: لا احد يعلم خطة ترامب ورأينا الشق الاقتصادي منها وهو عبارة عن وهم، نحن لم نرى تلك الخطة ولا نعلم ما في محتواها، ولكن نعلم كل ما هو ليس متواجد في تلك الخطة ومنهم مبدأ حل الدولتين والعودة لحدود 67 والقدس واللاجئين، وكل تلك القضايا تعتبر مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية الإسرائيلية.


وصرح أشتية قائلاً: قامت أمريكا بخطوات أحادية مثل نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأكد ترامب أن القدس ليست على طاولة المفاوضات.

واختتم تصريحاته في هذا السياق موضحًا أن أي دولة في العالم لها أرض وحدود وقيادة، ونحن شركاء في مع مصر في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية والحفاظ على الشرعية الفلسطينية وشركاء مع مصر في مكافحة الإرهاب.

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