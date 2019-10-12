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شمخاني: الهجوم على الناقلة الإيرانية "لن يبقى دون رد"

منذ حوالى ساعة
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شمخاني: الهجوم على الناقلة الإيرانية "لن يبقى دون رد"

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم السبت 12 سبتمبر ، إن الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تابعة لبلاده في البحر الأحمر "لن يبقى دون رد".

وأضاف شمخاني في تصريحات نقلتها وكالة "فارس"، أن سلطات بلاده "حصلت على رؤوس خيوط رئيسية للمغامرة الخطيرة في استهداف الناقلة الإيرانية، من خلال دراسة الفيديوهات الملتقطة والأدلة المعلوماتية ذات الصلة بالحادث".

وأفادت الوكالة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة ملابسات الهجوم على الناقلة، وأنه "سيتم تقديم تقرير خاص إلى الجهات المختصة قريبا لاتخاذ القرار اللازم".

وصباح الجمعة تعرضت ناقلة إيرانية على بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي، إلى انفجارين منفصلين أصابا هيكل الناقلة، فيما أفاد إعلام إيراني، أن الانفجار ناجم عن "استهداف صاروخي" عند العبور من البحر الأحمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الجمعة، أن الشركة الوطنية لناقلات النفط أعلنت أن سفينة "سابيتي" التي تعرضت للإصابة بدأت مغادرة المنطقة بسرعة بطيئة متجهة نحو مياه الخليج، بعد التأكد من استقرار الوضع فيها.

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