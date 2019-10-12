حماس: اعتراف "الموساد" باغتيال نشطاء المقاومة انتهاك واعتداء على سيادة الدول



أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الاسلامية حماس، حازم قاسم، في تصريحات صحفية، اليوم السبت 12 اكتوبر ، إن اعتراف ما يسمي رئيس جهاز الموساد بالكيان الصهيوني ، المكلف بالعمليات في الخارج، عن قيامه بعمليات اغتيال ضد نشطاء المقاومة، يؤكد انتهاك الاحتلال لسيادة الدول، واعتداءه على حرمة أراضيها، مشيرا الي أن الاحتلال يتصرف ككيان متمرد على القانون الدولي.

وشدد قاسم علي أن المقاومة الفلسطينية هي حق مشروع للشعب، منوهًا إلى أن يجب على الأمة بكل مكوناتها دعمها بكل السبل الممكنة.

وبين قاسم أن جرائم الاحتلال داخل فلسطين وخارجها، لن تسقط بالتقادم، ولن توقف مقاومتنا، وسنغلق الحساب الكامل مع الاحتلال بتحريرنا لكامل أرضنا ومقدساتنا.

وفي وقت سابق، أقر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، أن عناصره نفذوا جرائم اغتيال بحق مسؤولين تنفيذيين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في أنحاء العالم.