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احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري.. أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

منذ حوالى ساعة
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احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري.. أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

أشار مركز أسرى فلسطين للدراسات، إلى أن ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال، احتجاجًا على استمرار اعتقالهم الإداري، بينهم الأسيرة الأردنية هبة اللبدي.

وحسب المتحدث باسم المركز "رياض الأشقر"، فإن أقدم الأسرى المضربين وأكثرهم في خطورة وضعه الصحي الأسير المريض أحمد عبد الكريم غنام (42 عاما) من الخليل، كونه كان يعاني سابقًا من مرض السرطان في الدم".

وفي الختام حمل المركز الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل العاجل للضغط على الاحتلال لإنقاذ الأسرى المضربين من خطر الموت.

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