حماس تعلن عن موقفها اتجاه العملية التركية في شمال سوريا



أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الإثنين 14 أكتوبر ، في بيان صحفي تعقيبا علي عملية نبع السلام التركية في شمال سوريا ، انها” تتفهم الحركة حق تركيا في حماية حدودها والدفاع عن نفسها وإزالة التهديدات التي تمس أمنها القومي أمام عبث جهاز الموساد الصهيوني في المنطقة، والذي يسعى إلى ضرب الأمن القومي العربي والإسلامي".

قالت إنها تتابع ما يجري من أحداث في شمال شرق سوريا باهتمام بالغ، وتؤكد على الحق التركي في حماية حدودها.

وشددت حماس في بيانها على وحدة أرض سوريا على كامل ترابها وحدودها الوطنية، داعية إلى المسارعة إلى حل النزاعات والخلافات في المنطقة وبين الدول للتفرغ للدفاع عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها قضية فلسطين، وفي القلب منها القدس التي تتعرض لعدوان متواصل، وخاصة المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وأكدت الحركة رفضها للوجود الصهيوني والأمريكي في المنطقة، وتعتبره عامل تفجير وتوتير، وفي هذا الإطار تشدد الحركة على ضرورة استكمال الانسحاب الأمريكي من المنطقة".

وثمنت المواقف التركية من القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني، والذي كان آخرها موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام لقاء قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة.