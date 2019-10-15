مستوطنون يقتحمون الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال "فيديو"

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، في ثاني أيام "عيد العرش- السكوت"، تحت حماية من قوات ومخابرات الاحتلال.

وجدد عشرات المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى منذ الساعة السابعة والنصف صباحًا، على شكل مجموعات متتالية عبر باب المغاربة، خلال فترة الاقتحامات الصباحية، والتي تستمر حتى الساعة الحادية عشرة.

وحسب شهود العيان، فإن أكثر من 220 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، ومن المتوقع ازدياد الأعداد حتى انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية وخلال فترة الاقتحامات "بعد الظهر".

وأضاف الشهود أن مخابرات الاحتلال "شرطة بالزي المدني" تلاحق المصلين داخل ساحات الأقصى وتقوم بتصويرهم بالهواتف المحمولة وبالكاميرات الخاصة.

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