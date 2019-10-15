كمال الخطيب للاعبي المنتخب السعودي.. انتظرناكم فاتحين لا سائحين

انتقد الشيخ "كمال الخطيب" نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، زيارة المنتخب السعودية للمسجد الأقصى وهو تحت الاحتلال.
وفي تغريدة عبر حسابه في موقع تويتر قال الخطيب: كنا نعيش على أمل أن نرى الجيش السعوديّ يدخل المسجد الأقصى فاتحًا، وإذا بنا نرى المنتخب السعودي لكرة القدم يدخل المسجد الأقصى سائحًا.
وأضاف: بدل كتائب التحرير جاءت وفود ومنتخبات التطبيع..انتظرناهم فاتحين فجاءوا لاعبين! ..أمّا الجيش السعودي، فبدل أن يتجه نحو فلسطين، إذا به يتجه نحو اليمن.
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كنا نعيش على أمل أن نرى الجيش السعوديّ يدخل المسجد الأقصى فاتحًا، وإذا بنا نرى المنتخب السعودي لكرة القدم يدخل المسجد الأقصى سائحًا!— كمال الخطيب (@KamalKhatib1948) October 14, 2019
بدل كتائب التحرير جاءت وفود ومنتخبات التطبيع..انتظرناهم فاتحين فجاؤوا لاعبين!
أمّا الجيش السعودي، فبدل أن يتجه نحو فلسطين، اذا به يتجه نحو اليمن!
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