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الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 649
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي بحجة الأعياد اليهودية

أعلن الاحتلال الصهيوني ، اليوم الثلاثاء 15 اكتوبر ، إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين، غدا وبعد غد، بحجة ما يسمي الأعياد اليهودية.

وقال مدير الحرم، رئيس سدنته حفظي أبو سنينة، إن سلطات الاحتلال أعلنت اغلاق الحرام منذ الساعة العاشرة من مساء اليوم، وحتى الساعة العاشرة من مساء الخميس المقبل، للسماح للمستوطنين باقتحامه، وتدنيسه وأداء شعائرهم التلمودية فيه احتفالا بعيد العرش.

وعزز الاحتلال من تواجده عند البوابات والحواجز المحيطة بالحرم، ونشر حواجز عسكرية إضافية.

يذكر إلى أن الاحتلال قسّم الحرم الإبراهيمي الشريف عقب المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن الإرهابي باروخ غولدشتاين في 25 شباط/ فبراير عام 1994، وارتقى خلالها 30 شهيدا كانوا يؤدون صلاة الفجر، إلى قسمين، خصص الجزء الأكبر منه للمستوطنين.

وتتزامن عمليات الإغلاق مع اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين ضد المصلين، إلى جانب منع رفع الأذان عبر سماعاته في كثير من الأوقات.

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