احتجاجات في غزة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

نظم العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين في سجون السعودية صباح يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بالإفراج عن أبنائهم، مطالبين السعودية بضرورة إنهاء "سياسية العزل والتعذيب المتبعة في السجون.

وحسب بيان الأهالي: فإن وجود هؤلاء المعتقلين منذ أكثر من 6 أشهر في السجون السعودية لا ينسجم مع ما عهدناه من المملكة السعودية، مُشيرين إلى أن بقاء هؤلاء المعتقلين وفي الظروف التي يعيشونها داخل السجون أمر مثير للدهشة والاستغراب، يزيدها أن معظمهم ممن خدموا في الأراضي السعودية، وقضوا زهرة شبابهم في بلدهم الثاني مخلصين من أجل رفعته ورقيه.

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