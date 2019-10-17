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الجهاد الإسلامي: إطلاق سراح 26 محتجزا في السجون المصرية

منذ يوم
عدد القراءات: 624
الجهاد الإسلامي: إطلاق سراح 26 محتجزا في السجون المصرية

كشف "نافذ عزام" القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، عن أن وفد الحركة  سيعود من القاهرة غدًا الجمعة ومعه 26 من المحتجزين في السجون المصرية.
وحسب عزام، فإن وفد حركته المتواجد في القاهرة ناقش مع السلطات المصرية عدة ملفات مهمة، على رأسها العلاقات الثنائية بين الجهاد ومصر، بجانب الحديث حول معبر رفح وآلية السفر من غزّة، وجهود إنهاء الحصار المفروض على غزّة.
وأشار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، إلى أنّ اجتماع وفد الحركة في القاهرة استمر نحو خمس ساعات متواصلة، موضحًا أنّه تم التدقيق في كافة تفاصيل القضايا التي تهم المواطن الفلسطيني في غزّة، وأنّ الوفد تلقى وعداً بالإفراج عن كافة المحتجزين خلال الأيام المقبلة.

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