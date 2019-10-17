بزعم محاولة دهس الجنود.. جيش الاحتلال يُطلق النار على شاب فلسطيني

أشار جيش الاحتلال الصهيوني، إلى أنه أطلق النار على شاب فلسطيني في العشرينيات من العمر وأصابه بجروح خطيرة، بزعم محاولته دهس وطعن جنود صهاينة قرب مخيم الامعري في رام الله .

وأدعى جيش الاحتلال في بيانه، أن الشاب حاول دهس إسرائيليين ثم ترجل من سيارته وحاول مهاجمة الجنود بسكين قبل أن يطلق الجنود النار عليه ويصيبونه بجروح، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الامعري اعتقلت خلالها شابين .

وحسب بيان صادر عن "وحدة حرس الحدود"، فإن اصطدام سيارة الشاب المقدسي بالمركبة العسكرية وقع في نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية. كما ادعى البيان أن الشاب أراد تنفيذ عملية دهس، وأنه كان يحمل سكينا.

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