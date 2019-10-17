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إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة "فيديو"

منذ 21 ساعة
عدد القراءات: 284
إصابة العشرات بمواجهات مع الاحتلال في الضفة المحتلة "فيديو"


كشفت مصادر طبية فلسطينية، عن إصابة عشرات الفلسطينيين فجر الخميس، في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي كانت تؤمن الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا ما يعرف بـ"قبر يوسف" في نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإنه من بين الإصابات اثنتين بالرصاص الحي وثالثة بالرصاص المعدني وصلت لمستشفى رفيديا بالمدينة، وذلك بعد أن تصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة الضاحية من جبل الطور، ورشقوها بالحجارة.

وتوغلت عدة آليات في المنطقة الشرقية عبر حاجز بيت فوريك، وانتشرت في شارع عمان، ودارت مواجهات بينها وبين الشبان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة.

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