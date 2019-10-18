استعدادات للمشاركة في جمعة "لا للتطبيع" بغزة

تواصل مسيرات العودة وكسر الحصار الشعبية في قطاع غزة فعاليتها للجمعة التاسعة والسبعين، تحت عنوان "لا للتطبيع" مؤكدة رفض الشعب الفلسطيني كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

ودعت الهيئة الوطنية، جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في فعاليات اليوم، التي ستقام بعد صلاة العصر على أرض مخيمات العودة الخمس شرقي قطاع غزة.



وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، على اليوم؛ جمعة "لا للتطبيع"، تأكيد منها على رفض الشعب الفلسطيني كافة "أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي".



وطالبت الهيئة، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بـ"ضرورة إحالة الجرائم البشعة التي يتعرض لها شعبنا وأطفاله من قبل الاحتلال الصهيوني ، إلى المحاكم الجنائية الدولية".

وفي سياق متصل، حذرت من "مخططات العدو من الحثيثة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية، مما يستوجب الحذر وعدم التعاطي مع أساليب مخابرات العدو في جمع المعلومات من المواطنين تحت غطاء الجمعيات الصحية والخيرية، ومن خلال "المنسق" المجرم".