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"القسام" للاحتلال الصهيوني: جنودك ما زالوا بغزة

منذ 7 ساعة
عدد القراءات: 219
"القسام" للاحتلال الصهيوني: جنودك ما زالوا بغزة

نشر الإعلام العسكري التابع لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، اليوم الجمعة 18 أكتوبر ،الذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني ، صورة يظهر فيها جنود الاحتلال الصهيوني المأسورين لدى المقاومة في قطاع غزة.

وكُتب على الصورة رسالة للاحتلال ، باللغتين العربية والعبرية، نصها: "جنود ما زالوا بغزة"، في إشارة للجنود الأربعة المأسورين لدى القسام.

وتوافق اليوم الذكرى الثامنة لإبرام صفقة "وفاء الأحرار" بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدار تاريخ الصراع مع المحتل الصهيوني.

وتأسر كتائب القسام أربعة  من قوات الاحتلال وهم: "شاؤول آرون" و"هادار جولدن" و"أباراهام منغستو" و"هاشم بدوي السيد"، رافضة الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بهم دون ثمن.

وتشترط حركة حماس بدء أي مفاوضات مع الاحتلال بإفراجه عن محرري صفقة "وفاء الأحرار"، الذين أعاد اعتقالهم.

وأعاد الاحتلال اعتقال أكثر من 50 مُحررًا بالصفقة التي تمت عام 2011، وأفرج بموجبها عن ألف أسير نصفهم من ذوي الأحكام العالية مقابل إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، الذي أسر من على حدود القطاع صيف 2006، وبقي في قبضة المقاومة خمس سنوات.

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