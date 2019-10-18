محدث: عشرات الإصابات في جمعة "لا للتطبيع" عقب قمع الاحتلال للمسيرة الـ 79



أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين ، بجراح مختلفة، اليوم الجمعة 18 اكتوبر ، جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني ، على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الأسبوعية، شرقي قطاع غزة ، والنتتي تحمل عنوان "لا للتطبيع".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان إن "الطواقم الطبية تعاملت مع نحو 70 إصابة بجراح مختلفة، خلال مشاركتهم بفعاليات المسيرة، شرقي القطاع بينهم 26 بالرصاص الحي.

وشارك اليوم الآلاف من الفلسطينيين، في الأسبوع الـ 79، لفعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي تحمل اسم جمعة "لا للتطبيع"، وذلك رفضًا لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي مع الاحتلال.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ 30 من آذار/مارس 2018، في مسيرات سلمية، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

ويقمع جيش الاحتلال تلك المسيرات السلمية بعنف، حيث يطلق النار وقنابل الغاز السام والمُدمع على المتظاهرين بكثافة، ما أدى لاستشهاد 334 مواطنًا.