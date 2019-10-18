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الحية: لولا الضوء الأخضر من المطبعين ما كان للاحتلال أن يتجرأ على الأقصى

منذ 5 ساعة
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الحية: لولا الضوء الأخضر من المطبعين ما كان للاحتلال أن يتجرأ على الأقصى

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة ، خلال مشاركته في الجمعة الـ 79 من مسيرات العودة والتى جاءت بعنوان (لا للتطبيع): ما كان للاحتلال أن يتجرأ هذا الأسبوع على الأقصى لولا الضوء الأخضر من المطبعين.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن خطر التطبيع يداهم المنطقة مردفاً " من المؤسف فتح أبواب العواصم العربية أمام الاحتلال".
كما جدد تأكيده على تجذر مسيرات العودة كخيار شعبي لمواجهة الاحتلال.
ووجه الحية رسالة إلى الأسرى في سجون الاحتلال: على أسرانا البواسل أن يراهنوا على المقاومة وما صفقة وفاء الأحرار إلا دليلاً على ذلك.

وشدد: المقاومة مصممة على إخراج الاسرى من سجون الاحتلال أعزاء كرماء.
وأكد في ذكرى صفقة وفاء الأحرار بأن الشعب الفلسطيني قادر على انتزاع حقوقه.
وقدم بدوره التحية للمرابطين في المسجد الأقصى، مؤكداً بأن المساس بالقدس خط أحمر، مضيفاً "نستنهض أبنائنا وشبابنا وفتياتنا أن يصعدوا هجماتهم في القدس".

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