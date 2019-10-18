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بالصور: عشرات حالات الاختناق واعتقال متضامن أجنبي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منذ حوالى ساعة
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بالصور: عشرات حالات الاختناق واعتقال متضامن أجنبي في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب عشرات المواطنين الفلسطينين ، اليوم الجمعة 18 أكتوبر ، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، واعتقل متضامن أجنبي، خلال قمع قوات الاحتلال ، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة عنوة على أراضي القرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة، ونصبت كمينا لهم أسفر عن اعتقال متضامن إسباني، وإصابة شاب ومتضامن آخر بجروح طفيفة خلال ملاحقة جنود الاحتلال لهما.

وأشارت إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز النسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق.

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