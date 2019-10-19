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بحر: اتفاقية أوسلو شجّعت العرب على التطبيع

منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 93
بحر: اتفاقية أوسلو شجّعت العرب على التطبيع

أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ، أحمد بحر مساء الجمعة خلال كلمة له في مسيرات العودة وكسر الحصار ،إن "اتفاقية أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال هما السبب الرئيس لتشجيع العرب على التطبيع وتبادل الزيارات مع الكيان المحتل لأرضنا"مطالبا بـ"شطب تلك الاتفاقية الأمنية المشؤومة".

وعدّ "التطبيع العربي مع الاحتلال خيانة عظمى لقضية شعبنا الفلسطيني وسهم في خاصرتها".

وأكد أن "التطبيع جريمة متكاملة الأركان وفق الأحكام والمقاييس الشرعية والقومية والعروبية والسياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية".

وشدد على رفضه "كافة أشكال التطبيع سواء السياسي أو الاقتصادي أو الرياضي أو الثقافي".

وذكر أن "المطبعين العرب منحوا الاحتلال الصهيوني الغطاء السياسي في مواصلة عدوانه القائم وتنفيذ مخططاته العنصرية بحق أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، كما أعطى التطبيع الضوء الأخضر للاستمرار في التهويد والاستيطان وسفك الدماء وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وحصار غزة والانتهاكات الخطيرة التي يقترفها بحق مسيرات العودة وكسر الحصار".

وطالب بحر بموقف عربي رسمي وشعبي يوقف كافة أشكال التطبيع المعلن وغير المعلن مع الاحتلال.

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