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وفد قيادي من حماس يجتمع بنائب وزير الخارجية الروسي

منذ 15 دقيقة
عدد القراءات: 56
وفد قيادي من حماس يجتمع بنائب وزير الخارجية الروسي

التقى وفد قيادي من حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت 19 أكتوبر ، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ميخائيل بوغدانوف، والسفير الروسي لدى الدوحة السيد نور محمد خولوف.

وترأس الوفد، موسى أبو مرزوق، وضم عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق، وممثل الحركة في موسكو (لم تسمه)، بحسب بيان صدر عن الحركة.

وقالت الحركة إن وفدها بحث مع المسؤولين الروس، آخر المستجدات السياسية في الساحة الفلسطينية.

وأكدت أن الوفد أبدى "استعداد حركته للتعاطي مع أي مبادرة من شأنها تجاوز الانقسام الفلسطيني".

وجددت تأكيدها على ضرورة أن تكون أي انتخابات فلسطينية قادمة "شاملة ومتزامنة".

 


من جانب آخر، نقلت الحركة تأكيد بوغدانوف على "أهمية الوحدة الوطنية بين الأطراف الفلسطينية، وعلى الموقف الروسي الثابت في دعم الشعب الفلسطيني".

وتابعت الحركة: "كما أكد على تقديم روسيا الدعم اللازم للفلسطينيين من أجل تحقيق الوحدة الوطنية، باعتبارها عاملا أساسيا في تحقيق التطلعات الشرعية للشعب الفلسطيني".

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