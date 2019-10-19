Responsive image

22º

20
أكتوبر

الأحد

26º

20
أكتوبر

الأحد

 خبر عاجل
  • حريق هائل في أحد فنادق «خليج مكادي» بالغردقة.. واصابة عدد من النزلاء
     منذ حوالى ساعة
  • مقتل امرأتين وإصابة 8 إثر قصف للجيش استهدف قرية أبوالعراج في مدينة الشيخ زويد
     منذ 4 ساعة
  • الجيش اللبناني: نتضامن مع مطالب المتظاهرين المحقة وندعوهم إلى التجاوب مع القوى الأمنية لتسهيل أمور المواطنين
     منذ 11 ساعة
  • نصر الله: على جميع الأطراف أن تتعاون وتتصرف بمسؤولية لنتخطى هذه الأزمة ولن نسمح لأحد بإغراق هذا البلد أو تمزيقه
     منذ 13 ساعة
  • نصر الله: من يتخلى عن المسؤولية يجب أن يحاكم وخصوصا من أوصلوا البلد إلى الوضع الراهن
     منذ 13 ساعة
  • نصر الله: من يتخلى عن المسؤولية يجب أن يحاكم وخصوصا من أوصلوا البلد إلى الوضع الراهن
     منذ 13 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:32 صباحاً


الشروق

5:54 صباحاً


الظهر

11:40 صباحاً


العصر

2:54 مساءاً


المغرب

5:25 مساءاً


العشاء

6:55 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويصيبون ثلاثة منهم ويسرقون معداتهم في بورين

منذ 4 ساعة
عدد القراءات: 178
مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويصيبون ثلاثة منهم ويسرقون معداتهم في بورين

أصيب، اليوم السبت 19 أكتوبر ، ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث اصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين.

‎وأوضحت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين من بؤرة "جفعات رونين"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات دارت بين اهالي القرية الذين هبوا لنجدة قطافي الزيتون، والمستوطنين، وقام احدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers