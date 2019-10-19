مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون ويصيبون ثلاثة منهم ويسرقون معداتهم في بورين

أصيب، اليوم السبت 19 أكتوبر ، ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، في قرية بورين جنوب نابلس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت مع ثلاث اصابات ناجمة عن الاعتداء بالضرب خلال مواجهات بين المزارعين ومستوطنين وقوات الاحتلال في بورين.

‎وأوضحت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين من بؤرة "جفعات رونين"، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا عددا من المزارعين بالحجارة واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات دارت بين اهالي القرية الذين هبوا لنجدة قطافي الزيتون، والمستوطنين، وقام احدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.