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حماس تندد بمشاركة الصهاينة في مؤتمر "الملاحة" بالبحرين

منذ 3 يوم
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حماس تندد بمشاركة الصهاينة في مؤتمر "الملاحة" بالبحرين

علقت حركة المقاومة الإسلامية حماس، على مشاركة وفد صهيوني في مؤتمر "الملاحة" بالبحرين، مُحملة  الجهات التي تطبع مع الاحتلال المسؤولية عن الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين واستباحة المقدسات.
 
وأدانت الحركة، الأحد، مشاركة الوفد في مؤتمر البحرين لبحث التحالف البحري، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو الماضي.

ومن جانبه قال "حازم قاسم" المتحدث باسم الحركة: مشاركة وفد من حكومة الاحتلال في مؤتمر أمني في البحرين، هو فعل مدان، ويتعارض مع ضمير الأمة العربية.---

واختتم تصريحاته قائلاً: لن تنجح كل محاولات البعض لدمج الاحتلال في المنطقة العربية، فالأمة ستظل تعتبرها عدوها المركزي، ولن تغفر لها جرائمها المتواصلة ضد كل مكونات الأمة.

​وكانت "القناة13" العبرية قد كشفت أمس السبت، أن وفدا إسرائيليا سيصل إلى البحرين للمشاركة في مؤتمر لبحث التحالف البحري الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة في يوليو الماضي، في ظل الأزمة المتواصلة مع إيران في بحر الخليج.

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