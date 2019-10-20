بالصور والفيديو: مئات المستوطنين يدنسون الأقصي

قام عشرات المستوطنين الصهاينة صباح اليوم الأحد 20 أغسطس ، باقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، من جهة "باب المغاربة" بحماية أمنية مُشددة من قبل شرطة الاحتلال والقوات الخاصة المسلحة التابعة لها.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قرابة الـ 400 مستوطن يقتحمون في هذه اللحظات باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، بعد أن تجمعوا في منطقة قريبة من "باب المغاربة".

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ويشهد المسجد الأقصى تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة الاقتحامات الإسرائيلية والدعوات المتطرفة لاقتحامه خلال فترة الأعياد اليهودية، وسط قيود مشددة تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين.