اعتقال 9 فلسطينيين من الضفة بينهم مصاب وطفل وأمه

منذ 3 يوم

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم مصاب وأم وطفلها.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي عام 1948، وهم: عبد الله حامد بني عوده، وشقيقه محمد، ومحمد طاهر بني عودة.

ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقل عبد الله بني عودة، أطلقت عليه قوات الاحتلال النار وأصابته في قدمه قبل اعتقاله لاحقاً.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حامد نبيل عويس (21 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وذلك أثناء مروره من حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم طفل ووالدته من العيسوية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الشهيد محمد عبيد" في شارع البستان من بلدة العيسوية، واعتقلت الطفل محمد غيث (12 عاما) أثناء تواجده في الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته (..) فور وصولها للمكان.

كما تم اعتقال المواطنين أشرف درباس، وعبد الرحمن بشيتي.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب حامد نبيل عويس (21 عاما)، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أوقفوا مركبة تواجد بها عويس وقاموا باعتقاله.

المصدر: الشهاب