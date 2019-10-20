Responsive image

10º

23
أكتوبر

الأربعاء

26º

23
أكتوبر

الأربعاء

 خبر عاجل
  • أ ف ب: تركيا تقول إنه لا حاجة لاستئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء مهلة وقف إطلاق النار
     منذ 6 ساعة
  • حساب معتقلي الرأي على تويتر: اعتقال شيخ قبيلة عتيبه الشيخ فيصل بن سلطان بسبب تغريدات عن ممارسات تركي ال الشيخ عبر هيئة الترفيه.
     منذ 7 ساعة
  • رئيس الوزراء يقرر تعليق الدراسة غدا في جميع المدارس والجامعات بـ القاهرة الكبرى بسبب سوء الأحوال الجوية.
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي: قبلنا دعوة الإدارة الأمريكية لاجتماع وزراء خارجية مصر و السودان و إثيوبيا لكسر الجمود في مفاوضات سد النهضة
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي: حرصنا دوما على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بكل شفافية وحسن نية على مدار سنوات.
     منذ 9 ساعة
  • خارجية السيسي ردا على تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا: لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول خيارات عسكرية.
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

4:34 صباحاً


الشروق

5:56 صباحاً


الظهر

11:39 صباحاً


العصر

2:52 مساءاً


المغرب

5:22 مساءاً


العشاء

6:52 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

اعتقال 9 فلسطينيين من الضفة بينهم مصاب وطفل وأمه

منذ 3 يوم
عدد القراءات: 590
اعتقال 9 فلسطينيين من الضفة بينهم مصاب وطفل وأمه

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 9 مواطنين فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم مصاب وأم وطفلها.

وقال نادي الأسير، إن ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم الدخول إلى أراضي عام 1948، وهم: عبد الله حامد بني عوده، وشقيقه محمد، ومحمد طاهر بني عودة.

ولفت نادي الأسير إلى أن المعتقل عبد الله بني عودة، أطلقت عليه قوات الاحتلال النار وأصابته في قدمه قبل اعتقاله لاحقاً.

واعتقلت قوات الاحتلال المواطن حامد نبيل عويس (21 عاماً) من بلدة اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، وذلك أثناء مروره من حاجز زعترة جنوب نابلس.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين بينهم طفل ووالدته من العيسوية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي "الشهيد محمد عبيد" في شارع البستان من بلدة العيسوية، واعتقلت الطفل محمد غيث (12 عاما) أثناء تواجده في الحي، قبل أن يتم اعتقال والدته (..) فور وصولها للمكان.

كما تم اعتقال المواطنين أشرف درباس، وعبد الرحمن بشيتي.

الى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الشاب حامد نبيل عويس (21 عاما)، من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، أوقفوا مركبة تواجد بها عويس وقاموا باعتقاله.
المصدر: الشهاب

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2019

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers