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بعد حجب 59 موقعا فلسطينيا.. نقابة الصحفيين: "حجب المواقع الإخبارية" يوم أسود في تاريخ الصحافة

منذ يوم
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بعد حجب 59 موقعا فلسطينيا.. نقابة الصحفيين: "حجب المواقع الإخبارية" يوم أسود في تاريخ الصحافة

اعتبرت نقابة الصحفيين أن قرار محكمة صلح رام الله الذي تم تسريبه اليوم الاثنين 21 أكتوبر ، الى بعض وسائل الاعلام والقاضي بإغلاق 59 موقعاً صحفيًا الكترونياً بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية، ورأت ان هذا يوم اسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية.

وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يتناقض مع تعهدات د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.

وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.

وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.

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