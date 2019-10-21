حماس تدعو السلطة لوقف حربها الشعواء ضد الصحافة الفلسطينية

عقب مساء اليوم الاثنين 21 أكتوبر ، عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران على قرار محكمة السلطة حجب 59 موقع إعلام فلسطينية ، داعية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال،

وقال بدران في تصريح مقتضب وصل شهاب نسخة عنه:" لقد طالعتنا السلطة اليوم بحظر 59 موقعا إلكترونيا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل وإن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال بصف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم".

ودعا بدران السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.

وطالب السلطة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات والتعبير عن رأيه.

يشار الى أن محكمة "صلح" رام الله أصدرت قرارًا يقضي بحجب 59 موقعًا الكترونيًا في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام من بينها موقع وكالة شهاب للأنباء. وفق ما نشرت مواقع مقربة من السلطة.